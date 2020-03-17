В Петербурге запустят Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Участниками Центра мониторинга ситуации с коронавирусом в городе станут все исполнительные органы власти в Северной столице.
Осуществлять оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в городе распорядился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили во вторник, 17 марта, в пресс-службе администрации. Центр будет собирать и обрабатывать актуальной информацию от здравоохранительных, образовательных, промышленных и других учреждений.
Эти меры позволят городским властям принимать своевременные и эффективные управленческие решения. Отметим, что с 16 марта Петербург находится в режиме повышенной готовности.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Северной столице даже умерших будут проверять на наличие коронавируса. Исследования будут проводиться, если больной скончался от пневмонии.