Проверять на коронавирус в Петербурге будут даже умерших

В городе начали активную борьбу с вирусом. Фото: pixabay.com

В городе начали активную борьбу с вирусом. Фото: pixabay.com

Эти меры будут предприняты, если больной скончался от пневмонии.

Сегодня, 17 марта, на сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу опубликовано постановление, подписанное главным санитарным врачом города на Неве Наталией Башкетовой.

В данном постановлении указаны необходимые меры, которые должны помочь в предотвращении распространении коронавирусной инфекции в Северной столице.

Если люди болеют ОРВИ и вызывают врача, им должна быть оказана вся необходимая помощь на дому, особенно, если заболевший человек находится в почтенном возрасте. В случае с вирусным заболеванием у пациента, которое протекает тяжелее обычного, данное обстоятельство будет поводом для направления в больницу.

В медицинских учреждениях будет установлен режим, направленный против эпидемии. Отменяются все осмотры и диспансеризации. Временно запрещены посещения в детских домах и интернатах.

Все работодатели Петербурга обязаны следить за самочувствием сотрудников. Все собрания должны быть организованы дистанционно. Работники с симптомами болезни должны отправляться домой.

Помимо этого, в учебных заведениях города началось свободное посещение. Перешли на домашнее обучение все школы и многие ВУЗы Северной столицы. Учеба будет продолжаться через специальные электронные порталы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наблюдается дефицит пробирок для диагностики коронавируса.