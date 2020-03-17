В Петербурге наблюдается дефицит пробирок для диагностики коронавируса

В Петербурге наблюдается дефицит пробирок для диагностики коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге наблюдаются сложности с диагностикой нового типа коронавируса Covid-2019 — в городе не хватает особых пробирок.

Как сообщили в петербургском Комитете по здравоохранению, 16 марта некоторые городские поликлиники не смогли быстро разобраться, какие пробирки необходимы для обеспечения достоверного анализа. В комитете заверили, что в скором времени все поликлиники будут обеспечены необходимыми пробирками.

Петербуржцев попросили дать больницам время «наладить работу» и пообещали, что «в ближайшие дни все устаканится».

Стоит отметить, что на сегодняшний день коронавирус подтвердили у девяти местных жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов заявил, что в Петербурге хватает коек для размещения больных коронавирусом.

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В Петербурге наблюдается дефицит пробирок для диагностики коронавируса