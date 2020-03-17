Беглов: в Петербурге хватает коек для размещения больных коронавирусом

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что город обеспечен всем необходимым для борьбы с распространением нового типа коронавирусной инфекции Covid-2019.

Как сообщили в Смольном, на заседании правительства Петербурга градоначальник рассказал, что в городе достаточно мест в больницах для обеспечения приема всех больных гриппом и коронавирусом, а также тех, у кого есть подозрения на вирус.

По словам Беглова, в городе есть почти две тысячи коек для взрослых и детей. Губернатор отметил, что в случае экстренной необходимости, город задействует койки в других медицинских учреждениях.

Он также добавил, что в петербургских стационарах есть все необходимое, включая запас противовирусных препаратов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов заявил, что в Петербурге достаточно коек для размещения больных.