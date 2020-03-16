Беглов уверяет, что ситуация с коронавирусом под контролем

Власти делают все необходимое для противодействия распространению инфекции.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга. Глава города Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом под контролем и что переживать горожанам не о чем. Он надеется, что ложную информацию, которая становится причиной для паники, перестанут распространять. Губернатор просит петербуржцев соблюдать элементарные меры предосторожности – мыть руки, проветривать помещения и поменьше бывать в людных местах.

Беглов отметил, что осторожнее должны быть в первую очередь пожилые люди, так как их иммунитет ослаблен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что модель из Петербурга рассказала о нахождении в больнице из-за коронавируса.