Модель из Петербурга рассказала о нахождении в больнице с коронавирусом

Модель из Петербурга рассказала о нахождении в больнице с коронавирусом
Девушка делится последними новостям в соцсетях. Фото: https://www.instagram.com/misssjana_official/

Девушка вернулась из Франции с высокой температурой и болью в груди.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем модель Яна Мирославская написала в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что побывала в Куршавеле всего несколько дней, а вернулась на родину с высокой температурой и болью в груди. Ее тут же госпитализировали в Боткинскую больницу, где подтвердился страшный диагноз – коронавирус.

Мирославская находится в боксе, где она лежит под капельницами. Ей выписали антибиотики. Девушка пишет, что в свободное время обрабатывает фотографии, смотрит фильмы и разговаривает по телефону с подругой.

Недавно она записала «сториз», в котором плачет и говорит об ухудшении самочувствия. При этом Мирославская подчеркивает, что бумаги с подтвержденным диагнозом пока нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певец Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусом.

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