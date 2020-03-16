Модель из Петербурга рассказала о нахождении в больнице с коронавирусом

Девушка вернулась из Франции с высокой температурой и болью в груди.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем модель Яна Мирославская написала в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что побывала в Куршавеле всего несколько дней, а вернулась на родину с высокой температурой и болью в груди. Ее тут же госпитализировали в Боткинскую больницу, где подтвердился страшный диагноз – коронавирус.

Мирославская находится в боксе, где она лежит под капельницами. Ей выписали антибиотики. Девушка пишет, что в свободное время обрабатывает фотографии, смотрит фильмы и разговаривает по телефону с подругой.

Недавно она записала «сториз», в котором плачет и говорит об ухудшении самочувствия. При этом Мирославская подчеркивает, что бумаги с подтвержденным диагнозом пока нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певец Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусом.