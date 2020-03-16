Певец Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусом

Он признался, что два года назад он едва выжил после заражения инфекцией.
Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем певец Николай Трубач рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Он признался, что несколько лет назад он болел коронавирусом, но не тем, который распространяется по миру сейчас – у него есть несколько разновидностей. Трубач пояснил, что очень плохо себя чувствовал и у него даже усохла нижняя часть легкого. Исполнитель был уверен, что не выживет, но все закончилось хорошо.
«Могу сказать, что это ужасная вещь»,
— поделился певец.
Трубач надеется, что он больше не заболеет, ведь пневмония развивается с огромной скоростью и может привести к серьезным последствиям.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выявлено еще три случая заражения коронавирусом. В понедельник, 16 марта, в Городскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина госпитализировали троих женщин в возрасте 30-и, 33-х и 54-х лет.