Певец Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусом

Певец Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусом
Трубач переболел пневмонией пять раз. Фото: https://vk.com/club10628328

Он признался, что два года назад он едва выжил после заражения инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем певец Николай Трубач рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Он признался, что несколько лет назад он болел коронавирусом, но не тем, который распространяется по миру сейчас – у него есть несколько разновидностей. Трубач пояснил, что очень плохо себя чувствовал и у него даже усохла нижняя часть легкого. Исполнитель был уверен, что не выживет, но все закончилось хорошо.

«Могу сказать, что это ужасная вещь»,

— поделился певец.

Трубач надеется, что он больше не заболеет, ведь пневмония развивается с огромной скоростью и может привести к серьезным последствиям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выявлено еще три случая заражения коронавирусом. В понедельник, 16 марта, в Городскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина госпитализировали троих женщин в возрасте 30-и, 33-х и 54-х лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус николай трубач пневмония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певец Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусом
Смольный выступил против целования креста в церквях из-за коронавируса
Названы страны, куда лучше не ездить россиянам
На «Коле» после опрокидывания в кювет Opel Astra ...
ДТП на проспекте Космонавтов собрало гигантскую пробку в сторону Дунайского
СК расследует ЧП с парапланеристкой. Пострадавшая впала в кому
В Петербурге выявлено еще три случая заражения коронавирусом
Минсельхоз поручил регионам создать запасы основных продуктов минимум на ...