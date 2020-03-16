В Петербурге выявлено еще три случая заражения коронавирусом

В общей сложности в Петербурге 9 зараженных, один из них - из Ленобласти. Фото: pixabay.com

В общей сложности в Петербурге 9 зараженных, один из них - из Ленобласти. Фото: pixabay.com

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил, что среди горожан обнаружено еще три человека, зараженных коронавирусом.

Все они вернулись из путешествий по Франции и Италии. В понедельник, 16 марта, в Городскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина госпитализировали троих женщин в возрасте 30-и, 33-х и 54-х лет. Одна из пациенток вернулась из поездки во Францию 9 марта. 13 марта она попала в больницу с ОРВИ, но позже выяснилось, что это были симптомы коронавируса.

Вторая женщина прилетела из Италии 11 марта, после чего была сразу госпитализирована. Третья из заболевших оказалась родственницей зараженного человека и контактировала с ним. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спортзалы в Петербурге не намерены прекращать свою работу из-за пандемии коронавируса.