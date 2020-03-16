Петербургские спортклубы будут работать, несмотря на коронавирус

В Петербурге спортивные клубы продолжают работать, несмотря на распространение в городе вируса COVID-19.

Желающим начать занятия спортом отвечают, что они могут прийти в клуб хоть сейчас и им ничего не грозит.

Как сообщает «Мойка78», в двух из 14 спорткомплексах «Газпрома», которые находятся в ведении «Дирекции по управлению спортивными сооружениями», заявили, что не располагают сведениями о возможном закрытии из-за угрозы заражения и продолжают работать. В бассейне «Невская волна», также подконтрольном Дирекции, ответили кратко: «У нас нет такой информации».

О продолжении работы вопреки опасности заражения заявили и в сети спортцентров Fitness House. По словам администратора, если появится информация о закрытии, то только всех центров, а не отдельных участников.

Аналогичный ответ дали сотрудники сети центров Alex Fitness. В центре сети Sport Life заверили, что желающие могут начать заниматься у них хоть сегодня, ничего не опасаясь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин предложил ввести карантин для людей из группы риска по COVID-19.