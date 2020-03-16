«Медлить нельзя»: Мишустин предложил ввести карантин для людей из группы риска по COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимы оперативные меры при выявлении заболевания. Он предложил ввести двухнедельный карантин для людей из групп риска по инфекции COVID-19.

Премьер указал на то, что коронавирус нового типа был подтвержден не только у граждан вернувшихся из заграничных поездок, но и у членов их семей. По его мнению, нужно устанавливать контроль за семьями таких граждан.

Карантин на 14 дней и наблюдение врачей помогут исключить риск распространения вируса по стране. Мишустин добавил, что практику следует ввести во всех регионах России.

«Здесь медлить нельзя», — заключил премьер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга будут закупать медицинские маски в Китае.