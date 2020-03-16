Власти Петербурга будут закупать медицинские маски в Китае

Договоренности с Почтой России о доставке необходимых медизделий в Петербург из КНР уже достигнуты. Фото: pixabay

Договоренности с Почтой России о доставке необходимых медизделий в Петербург из КНР уже достигнуты. Фото: pixabay

Власти Северной столицы планируют закупать медицинские маски и костюмы биологической защиты в Китайской Народной Республике.

Обо всем стало известно сегодня, 16 марта. В настоящее время в Китае эпидемия кронавирусной инфекции идет на спад.

Как сообщает 78.ru, в ходе совещания в Смольном с участием губернатора Александра Беглова отметили, что производственные мощности КНР позволяют удовлетворить потребности и других стран.

Буглов уже распорядился принять необходимые меры для восполнения дефицита средств индивидуальной защиты. Договоренности с Почтой России о доставке необходимых медизделий в Петербург из КНР уже достигнуты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице находятся 238 пациентов.