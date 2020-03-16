В подозрением на коронавирус в Боткинской больнице находятся 238 пациентов

В клинической больнице имени Боткина в Петербурге находятся 238 пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19.

Обо всем стало известно сегодня, 16 марта. По словам главврача петербургского стационара Дениса Гусева, 11 пациентов — иностранные граждане. Остальные — граждане РФ. За последние сутки поступило 42 человека.

Специалист также отметил, что все пациенты заразились коронавирусом вне города и страны. При этом новых случаев вируса, кроме шести известных, в городе пока не выявлено. У двоих заболевших, в том числе и итальянца, есть показания для выписки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала,что алкоголь не защищает от коронавируса.