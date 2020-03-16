В Боткина рассказали, что алкоголь не защищает от коронавируса

В петербургской инфекционной больнице им. Боткина рассказали, что информация о том, что алкоголь помогает бороться с коронавирусной инфекцией, — не что иное, как миф.
Обо всем стало известно сегодня, 16 марта. Главврач стационара больницы Денис Гусев напомнил, что спиртные напитки снижают реактивные и защитные функции организма.
«Как может алкоголь помогать?» — спросил специалист.
Гусев также не исключил, что пациенты, которые перенесли инфекцию COVID-19, могут заразиться ею повторно.
В группе риска — дети, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Те пациенты, которых отвезли в Боткина, находятся в удовлетворительном состоянии.
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