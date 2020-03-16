«Тотальный диктант — 2020» перенесли на осень из-за коронавируса

&#171;Тотальный диктант &#8212; 2020&#187; перенесли на осень из-за коронавируса
Тотальный диктант. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Просветительская акция «Тотальный диктант — 2020» переносится на осень из-за коронавируса. Новая дата пока неизвестна, она будет названа 25 марта.

«Тотальный диктант» состоялся уже 16 раз и всегда проходила в апреле. Однако в этот раз запланированная на 4 апреля добрая традиция была перенесена.

Как сообщается на сайте акции, освободившееся время команда использует для создания новых онлайн-курсов, а также обсудит возможность продления курсов подготовки к диктанту.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Михаил Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб тотальный диктант
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зрителям Евро-2020 в Петербурге предоставят бесплатный проезд
В подозрением на коронавирус в Боткинской больнице находятся 238 пациентов
Росгвардейцы задержали хулигана, громившего Audi Q7 на Марата
Renault повысила цены на автомобили в России
В Боткина рассказали, что алкоголь не защищает от коронавируса
Офисы Петербурга: руки не жать, сидеть дома
Из-за коронавируса школьникам в некоторых регионах России хотят продлить каникулы
Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»