В Ленобласти решили провести молебен против коронавируса вместо крестного хода

В Ленинградской области предложили провести крестный ход против коронавируса в городе Кировск.

Глава Кировского района Андрей Гардашников предложил в своем Instagram-аккаунте провести крестный ход против коронавируса. Маршрут предполагался от Церкви усекновения главы Иоанна Предтечи до здания администрации. Однако он отказался от этой идеи из-за критики пользователей, которые считают, что такое массовое скопление людей может быть опасным из-за риска заражения вирусом.

Теперь же он предлагает провести встречу в формате молебна, добавив, что «это, в общем-то, и предполагалось изначально».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РПЦ отказывается отменять богослужения из-за коронавируса. Митрополит заявил, что духовенство не будет пренебрегать совершением литургии.