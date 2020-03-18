В Ленобласти решили провести молебен против коронавируса вместо крестного хода

В Ленобласти решили провести молебен против коронавируса вместо крестного хода
Глава района предлагает провести молебен против коронавируса. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В Ленинградской области предложили провести крестный ход против коронавируса в городе Кировск.

Глава Кировского района Андрей Гардашников предложил в своем Instagram-аккаунте провести крестный ход против коронавируса. Маршрут предполагался от Церкви усекновения главы Иоанна Предтечи до здания администрации. Однако он отказался от этой идеи из-за критики пользователей, которые считают, что такое массовое скопление людей может быть опасным из-за риска заражения вирусом.

Теперь же он предлагает провести встречу в формате молебна, добавив, что «это, в общем-то, и предполагалось изначально».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РПЦ отказывается отменять богослужения из-за коронавируса. Митрополит заявил, что духовенство не будет пренебрегать совершением литургии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кировск коронавирус крестный ход ленобласть молебен
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Музей-заповедник «Петергоф» закрыли для посетителей из за вируса ...
Муниципалы Литейного округа не приняли бюджет в первом чтении
В Петербурге на карантин закрываются музеи и театры
Пассажиров «Аллегро», прибывшего с опозданием, развезли домой на автобусах
В туалете отеля на набережной канала Грибоедова горничная нашла пистолет
Жители Ленобласти смогут пройти обследование на коронавирус в 23 поликлиниках
Преподаватель Михайловской академии проходил с пулей в ноге три дня
В Петербурге раскрыта серия краж элитных внедорожников