РПЦ отказывается отменять богослужения из-за коронавируса

РПЦ отказывается отменять богослужения из-за коронавируса
РПЦ не будет отказываться от богослужений Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В Русской православной церки заявили, что распространение коронавируса в мире не помещает проводить богослужения.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, РПЦ не будет закрывать храмы и отменять богослужения. Митрополит заявил, что духовенство не будет пренебрегать совершением литургии.

Иларион отметил, что посещение прихожанами служб будет зависеть от степени распространения коронавирусной инфекции, а также от мер, принимаемых властями и медиками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном думают о выделении РПЦ помещений в Спасе на Крови. Они нужны для того, чтобы священнослужители могли оставлять там облачение после окончания богослужений в храме.

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