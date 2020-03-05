В Смольном думают о выделении РПЦ помещений в Спасе на Крови

При этом экскурсоводам некуда будет деваться в таком случае.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем сообщают в комитете имущественных отношений. В Смольном обсуждают возможность выделить РПЦ дополнительные помещения в Спасе на Крови. Они нужны для того, чтобы священнослужители могли оставлять там облачение после окончания богослужений в храме. При этом отмечается, что некоторые из мест используются экскурсоводами.

Для того, чтобы не обидеть сотрудников музея, им подыскивают другие помещения неподалеку. При этом рано говорить о принятом решении – предложение будет обсуждаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РПЦ объяснила слова протоиерея Смирнова о школьницах. Там заявили, что слова были вырваны из контекста недобросовестными журналистами.