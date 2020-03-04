РПЦ объяснила слова протоиерея Смирнова о школьницах

Там заявили, что слова были вырваны из контекста недобросовестными журналистами.

Об этом стало известно 4 марта. Пояснение слов опубликовал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале. Он отметил, что слова священника были неправильно поняты и вообще они вырваны из контекста. Легойда призвал россиян послушать радиоэфир и только после этого делать выводы.

Напоминаем, что в интервью радио «Радонеж» Смирнов рассказал историю о девочке, которую оставили на домашнем обучении, чтобы она помогала маме с новорожденным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смирнов вслед за женщинами раскритиковал и мужчин. Он назвал их национальной катастрофой России. Многие из них, уверен протоиерей, «маменькины сынки».