Смирнов вслед за женщинами раскритиковал и мужчин

Он назвал их национальной катастрофой России. Многие из них, уверен протоиерей, «маменькины сынки».

Об этом стало известно 18 февраля. Обо всем протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал в пресс-центре НСН. Он заявил, что мужчины забыли о своей роли главы семейства. Они часто бросают любимых женщин, «сожрав» лучшие годы их жизни. После такие «маминькины сынки» ничего полезного не делают – таких людей Смирнов назвал бессовестными.

Представитель РПЦ уверяет, что сочувствует женщинам. Он считает, что мужчина должен нести ответственность за избранницу, а некоторые не способны на это, да еще и руку смеют поднимать на жен.

Напоминаем, что до этого Смирнов обрушился критикой на женщин, которые живут с мужчинами не в браке. Таких он назвал «бесплатными проститутками».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Протоирея Смирнова проверят на экстремизм из-за слов о «бесплатных проститутках».