Протоирея Смирнова проверят на экстремизм из-за слов о «бесплатных проститутках»

Протоирея Смирнова проверят на экстремизм из-за слов о &#171;бесплатных проститутках&#187;
Смирнов уже объяснялся за слова и заявил, что специально подобрал такое грубое слово. Фото: Pixabay

В РПЦ тем временем уже извинились за эти слова.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Адвокат Екатерина Гордон обратилась в СК И МВД с просьбой проверить слова протоиерея Смирнова на экстремизм. Она убеждена, что их можно расценить как «оскорбление, разжигание розни, а также публичный призыв к активным действиям со стороны людей, исповедующих православие».

Напоминаем, что Смирнова раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она призвала назвать как-нибудь и мужчин, которые состоят в гражданских браках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протоиерей объяснил сравнение гражданских жен с проститутками. Протоиерей заявил, что специально использовал слово «проститутки» в отношении женщин. Таким образом он рассчитывал привлечь внимание общественности к проблеме гражданского брака и «защитить женщин от неподобающего отношения».

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