Протоиерей объяснил сравнение гражданских жен с проститутками

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов объяснил, почему назвал «бесплатными проститутками» гражданских жен.

Протоиерей заявил, что специально использовал слово «проститутки» в отношении женщин. Таким образом он рассчитывал привлечь внимание общественности к проблеме гражданского брака и «защитить женщин от неподобающего отношения», пишет РБК.

Напомним, протоиерей Димитрий Смирнов выступил с критикой гражданского брака на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO». Женщин, которые живут с мужчинами без штампа в паспорте, он сравнил с «бесплатными проститутками».

«Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак», — сказал он.

В РПЦ отметили, что Дмитрий Смирнов рассчитывал привлечь внимание к проблеме «в свойственной ему образной манере». Представители церкви предположили, что он хотел сказать о психологической травме, которую мужчины наносят женщинам, отказываясь брать на себя брачные обязательства.

Ранее слова протоиерея Дмитрия Смирнова прокомментировал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.