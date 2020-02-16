В РПЦ гражданских жен приравняли к «бесплатным проституткам»

В Русской православной церкви гражданских жен сравнили с «бесплатными проститутками». Критике женщин, живущих с мужчинами без штампа в паспорте, подверг глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов.

Протоиерей заявил, что женщины не понимают, что такое брак, и не признают свой настоящий статус.

«Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте!», — приводит слова Дмитрия Смирнова «Интерфакс».

Такие женщины, по его словам, просто «бесплатно оказывают услуги». При этом мужчин за жен их не считают, а воспринимают как «временную утеху».

«Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли?», — высказался глава патриаршей комиссии.

Заявление протоиерей Смирнов сделал на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ поддержали идею лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России.