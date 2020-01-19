В РПЦ поддержали идею лишить Урганта российского гражданства

Протоиерей Всеволод Чаплин поддержал идею о лишении телеведущего Ивана Урганта гражданства России, подписав соответствующую петицию. Причина в шутках ведущего программы «Вечерний Ургант» на христианскую тему.

Как рассказал священнослужитель порталу URA.RU, Ургант, не имеющий нравственной и культурной чуткости в отношении православия, не должен был устраивать шоу на средства нашего народа.

При этом протоиерей отметил, что сам телеведущий, вероятно, сделал это не с целью кого-либо оскорбить и назвал все произошедшее «дурной шуткой». Чаплин также подчеркнул, что проблема касается не столько Урганта, сколько всего государства в целом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что православные активисты требуют лишить Ивана Урганта гражданства.