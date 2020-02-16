Шнуров ответил на слова протоиерея про гражданских жен — «бесплатных проституток»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на слова протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданских женах. Представитель РПЦ ранее сравнил их с «бесплатными проститутками».

В instagram Шнуров опубликовал стихотворение, в котором раскритиковал слова Смирнова. Лейтмотивом поста стало утверждение, что бесплатных жен не бывает.

«Знал бы ты, протоиерей, / Сколько содержание стоит. / Двух прекрасных женских ножек. /Ну, а пилинги, укладка? / Каждый день уход за кожей», — написал Шнуров.

В нецензурной форме музыкант рекомендовал протоиерею не высказываться подобным образом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Он заявил, что, если мужчина не женится на женщине, значит не относится к ней как к жене и воспринимает её как «временную утеху».