Выборгская таможня не пустила в Россию радиоактивный самолет из США

Выборгские таможенники задержали на таможенном посту МАПП Торфяновка самолет с источником мощного ионизирующего излучения. Его сила составила 56 мкЗв/ч.

Как сообщили в СЗТУ, компактный самолет «Стардастер» был собран еще в начале 1960-х в США. В Россию его пытался провести гражданин РФ. Судно прибыло из американского штата Флорида в разобранном состоянии в порт финского города Котка. Владелец самолета ехал на машине с прицепом, в котором находился аппарат, ехал из Финляндии в Россию.

Специалисты подсчитали, что такой уровень излучения всего за 10-12 часов, которые проведет пилот в кабине самолета, может выдать годовую дозу радиации.

Ввоз самолета на территорию России запретили, а на владельца открыли административное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выборгские таможенники нашли более 10 тысяч сигарет в ехавшем в Финляндию автомобиле.