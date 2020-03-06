Выборгские таможенники нашли более 10 тысяч сигарет в ехавшем в Финляндию автомобиле

Выборгские таможенники нашли более 10 тысяч сигарет в ехавшем в Финляндию автомобиле
Товар направлен на экспертизу. Фото: sztu.customs.ru

Выборгские таможенники более 10 тысяч сигарет, которые незаконно пытались провести в Финляндию.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, автомобиль остановили на посту МАПП Светогорск. Водитель направлялся в Финляндию. Незадекларированный товар нашли под обшивкой машины.

Всего было изъято 535 пачек, а именно 10 700 сигарет. Товар направлен на экспертизу.

Возбуждено дело об административном нарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что финская таможня запустила русскоязычную версию сайта. Теперь туристам из России доступна страница с часто задаваемыми вопросами и правилами таможенных пунктов Финляндии и Евросоюза.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборгская таможня сигареты финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выброс метана в шахте в Коми унес жизни двух работников
Выборгские таможенники нашли более 10 тысяч сигарет в ехавшем в Финляндию ...
В пятницу 6 марта в Петербурге ожидается новый температурный рекорд
Почти 40 банков в России попали в зону повышенного риска
В Невском районе парочка азиатов ограбила магазин одежды
Паника подкосила отели и рестораны
Пьяные посиделки в Выборге закончились ударом ножом в сердце
Генсек ООН планирует приехать на парад Победы, несмотря на коронавирус