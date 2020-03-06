Выборгские таможенники нашли более 10 тысяч сигарет в ехавшем в Финляндию автомобиле

Выборгские таможенники более 10 тысяч сигарет, которые незаконно пытались провести в Финляндию.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, автомобиль остановили на посту МАПП Светогорск. Водитель направлялся в Финляндию. Незадекларированный товар нашли под обшивкой машины.

Всего было изъято 535 пачек, а именно 10 700 сигарет. Товар направлен на экспертизу.

Возбуждено дело об административном нарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что финская таможня запустила русскоязычную версию сайта. Теперь туристам из России доступна страница с часто задаваемыми вопросами и правилами таможенных пунктов Финляндии и Евросоюза.