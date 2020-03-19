В Приамурье женщина ответит перед судом за распространение фейков о коронавирусе

В Амурской области женщина распространяла ложную информацию о заражении инфекцией COVID-19. Она писала о случаях заболевания в пределах региона.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить одну из создательниц таких фейков. В отношении нарушительницы уже было заведено административное дело. В ближайшее время оно будет передано в суд.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приамурью, полицейские устанавливают лица, распространявшие заведомо недостоверную информацию под видом достоверных сообщений.

За распространение фейков участникам грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле изучат возможность переноса призыва в армию из-за коронавируса.