В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва из-за коронавируса

В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва из-за коронавируса
"Будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в министерство обороны", - заявил Песков.

В Кремле изучат целесообразность перенести весенний призыв из-за распространения эпидемии инфекции COVID-19.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопрос переноса весеннего призыва в этом году будет направлен в министерство обороны.

В Российской Федерации весенний призыв на военную службу обычно начинается 1 апреля и длится до 15 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу. Российский президент подчеркнул, что в задачи властей входит укреплять этот класс и наращивать его доходы.

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