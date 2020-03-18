Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

На территории РФ доля граждан, которых относят к среднему классу, превышает 70 процентов. Соответствующее заявление сделал глава страны Владимир Путин.

Президент отметил, что средний класс в каждой стране разный, и было бы неправильно сопоставлять российский показатель с жизнью на Западе.

Как сообщает ТАСС, Путин добавил, что к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (в минувшем году он составлял 11,28 тыс. рублей).

Российский лидер подчеркнул, что задача властей — укреплять этот класс и наращивать его доходы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сдавал ли Владимир Путин тест на коронавирус.