На Крыленко конфликт между водителем и пассажиром закончился стрельбой

На Крыленко конфликт между водителем и пассажиром закончился стрельбой
Водителя госпитализировали.

Мужчина получил огнестрельное ранение во дворе дома на улице Крыленко. Инцидент произошел вечером 18 марта.

Пострадавшим оказался 37-летний мужчина, который приехала на своем автомобиле Volkswagen Polo для осуществление услуги «трезвый водитель». Клиента он нашел через своих знакомых.

В салоне автомобиля между водителем и пассажиром начался конфликт, который перерос в драку и стрельбу.

Пассажир несколько раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Водителя госпитализировали. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 4 марта, в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего. Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, посреди ночи в полицию Невского района обратился местный житель.

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