Стрельба в Веселом поселке: пострадал прохожий

В одел полиции поступило сообщение о стрельбе. Фото: pixabay

В одел полиции поступило сообщение о стрельбе. Фото: pixabay

Минувшей ночью, 4 марта, в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, посреди ночи в полицию Невского района обратился местный житель. Он сообщил, что возле дома №32 на улице Подвойского произошла стрельба.

Скорая помощь прибыла на место происшествия и госпитализировала мужчину 42-х лет с огнестрельным ранением. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции жительницу Ивановской области и петербуржца. Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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