«Разучусь ругаться матом, когда стану депутатом». Шнуров сочинил предвыборное стихотворение

Музыкант и член петербургского отделения «Партия Роста» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о своем депутатском будущем.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал свою фотографию в образе Иосифа Кобзона.

«Я разучусь ругаться матом И примирюсь, как мирный атом. Когда я стану депутатом, Другие песни запою», — пообещал Шнуров.

Кроме того, он отметил, что планирует петь «романсы, вальсы о природе, о родине и о народе».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Шнуров отметил, что его песни являются «абсолютно социальными высказываниями», которые поднимали проблемы. Кроме того, он пообещал не отказываться от критики окружающей его действительности.