Шнуров хочет совмещать творчество и политику

Музыкант из группы «Ленинград» и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров сообщил, что политика не помешает ему заниматься творческой деятельностью.

«Искусство от меня никуда не денется: я как что-то придумывал, сочинял, так и буду», — передает слова Шнурова ТАСС.

По словам музыканта, его прекращение концертной деятельности будет временным. Также он подчеркнул, что в политику он попал уже давно, просто «не светил» это.

Шнуров отметил, что его песни являются «абсолютно социальными высказываниями», которые поднимали проблемы. Кроме того, он пообещал не отказываться от критики окружающей его действительности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров заявил, что не станет менять слова песни про выборы.