Шнуров заявил, что не станет менять слова песни про выборы

Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что не будет менять слова песни про выборы.

Соответствующее заявление лидер группы «Ленинград» сделал в субботу, 22 февраля, в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ. Ведущий напомнил про песню о выборах, которую Шнуров исполнил в фильме «День выборов», и спросил, будет ли он после вступления в «Партию роста» и заявления о возможном участии в выборах, менять слова в ней.

«С какой стати?» — возмутился музыкант.

Шнуров также отметил, что написанное уже «вошло в народ».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Сергей Шнуров в стихах прокомментировал реакцию на его уход в политику.