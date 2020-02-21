Шнуров в стихах прокомментировал реакцию на его уход в политику

Шнуров в стихах прокомментировал реакцию на его уход в политику
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto

Российский музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал критику на его решение вступить в «Партию Роста».

«Пнул тему, видимо, больную/ Я рад, что всем не безразличен/ Умы нешуточно волную/ Партийным жестом, воплем, кличем», — написал Шнуров в своем Instagram, призвав «считать по осени цыплят».

В комментариях некоторые пользователи назвали вступление Шнурова в «Партию Роста» лицемерным поступком.

Накануне Сергей Шнуров прибыл в петербургскую гостиницу на Вознесенском проспекте, где встретился с лидером «Партии Роста» Борисом Титовым. В рамках рабочего визита в Петербург Борис Титов обсуждает с другими представителями региональных отделений «Партии Роста» стратегию предвыборных кампанию в этом и следующем годах.

Кандидатура Сергея Шнурова была представлена в качестве лидера партийного списка. Члены партии положительно восприняли лидерство Шнурова в партийном списке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров ответил на слова протоиерея про гражданских жен — «бесплатных проституток». В нецензурной форме музыкант рекомендовал протоиерею не высказываться подобным образом.

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Шнуров в стихах прокомментировал реакцию на его уход в политику
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