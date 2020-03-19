Летом коронавирус может сбавить обороты из-за жары

Летом коронавирус может сбавить обороты из-за жары
Распространение коронавируса замедлится летом. Фото: pixabay

Из-за летней погоды передача нового типа коронавируса Covid-19 может замедлиться, поскольку вирус не выживает в жару.

Как говорится в исследовании, опубликованном MedRxiv, во время жары снижается число заражений коронавирусом, поскольку он не выживает в слишком холодной или жаркой внешней среде. Распространению инфекции способствует лишь прохладная и влажная погода.

В исследовании отмечается, что вирус вряд ли будет активно распространяться в тропическом и полярном климате. Кроме того, с приходом теплой погоды число заболевших коронавирусом должно резко снизиться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае.

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