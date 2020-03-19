Эксперты прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае

Китайское правительство заявило, в стране впервые за долгое время не выявлено ни одного нового случая заражения новым типом коронавируса. Однако эксперты уверены, что в скором времени эпидемии вернется в КНР.

Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на экспертов Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты, вирус продолжает быть опасным. Они ожидают вторую волну эпидемии в Китае, который только начал оправляться от болезни.

Эксперты напомнили о пандемиях гриппа в 1889-м и 1918 годах, когда было три волны заболеваний, причем последние оказывались наиболее серьезными.

«Глобальная пандемия не кончится до тех пор, пока у нас не будет вакцины или пока большая часть населения не заразится», — говорит профессор биологии Райна Макинтайр из Университета Нового Южного Уэльса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти 84% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели.