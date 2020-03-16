Почти 84% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

Число больных новым типом коронавируса в Китае продолжает снижаться. Сейчас в больницах находятся 9 898 человек, при этом почти 84% всех зараженных выздоровели, сообщает государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

По последним данным, в Китае зафиксировано 80 860 случаев заражения коронавирусом, из них 67 749 выздоровели, что составляет 83,78% от общего числа заболевших.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Напомним, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета. Сейчас число зараженных в Петербурге достигло шести человек. Всего на территории России на сегодняшний день зарегистрировано 63 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской. Все они в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.