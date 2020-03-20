Микробиолог из СПбГУ объяснил все о коронавирусе

Профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин прояснил ключевые моменты, касающиеся пандемии коронавируса и дальнейшей борьбы человечества с ним.

Ученый заявил, что заболеть коронавирусом, если вы не пожилой человек и у вас все в порядке с иммунитетом, не так страшно, как может показаться сейчас. Правда, он крайне заразен и в этом случае уже может представлять реальную опасность для слоев населения, находящихся в группе риска. Биолог также объяснил, что официальной статистике заболеваемостью коронавирусом можно верить, поскольку скрывать её или корректировать нет необходимости.

Потехин также подчеркнул, что происхождение коронавируса никак не связано с конспирологическими теориями о «сбежавших» разработках в секретных лабораториях. При этом ученый подтвердил, что переболеть коронавирусом, вероятно, придется большинству населения планеты, но это — обычный сценарий. Такое происходило на протяжении всей человеческой истории. Сегодняшняя ситуация — следствие повышенной социальной ответственности, когда люди уже не могут равнодушно обречь на смерть более слабых.

В связи с этим, Потехин считает карантин оправданной мерой, однако советует не допускать чрезмерной паники и не делать годовых запасов еды. Не стоит бояться выходить на улицу, если это необходимо, а вот старикам, по мнению биолога, лучше максимально сократить контакты с внешним миром.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще четверо россиян успешно излечились от коронавируса.