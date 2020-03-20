В России еще четыре человека вылечились от коронавируса

Еще четыре человека с коронавирусом выздоровели в России. Таким образом число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 245 тыс. человек. Более 10 тыс. скончались, свыше 88 тыс. выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.