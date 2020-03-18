Жители Ленобласти смогут пройти обследование на коронавирус в 23 поликлиниках

В Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, возвратившиеся из-за границы ленинградцы или люди, контактировавшие с ними, смогут сдать соответствующие анализы с 9.00 до 11.00 ежедневно, кроме выходных.

Жители Ленобласти могут обратиться в следующие поликлиники:

Пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус, готовы принять трех обсервационных центрах: в Лодейном Поле, Глажево и во Всеволожском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закупят больше пробирок для проведения анализов на коронавирус.