В Петербурге закупят больше пробирок для проведения анализов на коронавирус

В Петербурге закупят больше пробирок для проведения анализов на коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay

Наплыв желающих сдать анализ на выявление COVID-19 опустошил запасы средств для заборов биоматериалов в медицинских учреждениях Петербурга. Нехватку пробирок ощутили целые районы города на Неве. Это связано с тем, что провериться решили люди, которые даже могут не находиться в зоне риска по коронавирусу.

В настоящий момент устраняются все проблемы пунктов приема анализов, формируется их слаженная работа. Необходимые пробирки и другие материалы оперативно закупаются. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Проверяет анализы горожан на коронавирус ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге».

Сдать анализ на китайский вирус могут все желающие. Но стоит отметить, что эта мера вовсе необязательна, если у петербуржца не было контактов с заболевшими или людьми, прибывшими из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наблюдается дефицит пробирок для диагностики коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анализы комитет по здравоохранению коронавирус пробирки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали подростков, ограбивших сверстника
В Петербурге закупят больше пробирок для проведения анализов на коронавирус
Специалисты «Теплосети» починили трубопровод на Воскресной ...
Из-за коронавируса В Китае увеличилось количество разводов
Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми
Петербуржцы переживают за терзаемый ветром баннер у Лахта-центра
В среду в Петербурге будет тепло, но дождливо
Жители Приморского района жалуются на нашествие крыс