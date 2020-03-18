В Петербурге закупят больше пробирок для проведения анализов на коронавирус

Наплыв желающих сдать анализ на выявление COVID-19 опустошил запасы средств для заборов биоматериалов в медицинских учреждениях Петербурга. Нехватку пробирок ощутили целые районы города на Неве. Это связано с тем, что провериться решили люди, которые даже могут не находиться в зоне риска по коронавирусу.

В настоящий момент устраняются все проблемы пунктов приема анализов, формируется их слаженная работа. Необходимые пробирки и другие материалы оперативно закупаются. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Проверяет анализы горожан на коронавирус ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге».

Сдать анализ на китайский вирус могут все желающие. Но стоит отметить, что эта мера вовсе необязательна, если у петербуржца не было контактов с заболевшими или людьми, прибывшими из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наблюдается дефицит пробирок для диагностики коронавируса.