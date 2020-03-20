В Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который из пистолета ранил водителя

В Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который из пистолета ранил водителя
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который ранил водителя в Петербурге.

Мужчина получил огнестрельное ранение во дворе дома на улице Крыленко. Инцидент произошел вечером 18 марта. Пострадавшим оказался 37-летний мужчина, который приехала на своем автомобиле Volkswagen Polo для осуществление услуги «трезвый водитель». Клиента он нашел через своих знакомых.

В салоне автомобиля между водителем и пассажиром начался конфликт, который перерос в драку и стрельбу.

Пассажир несколько раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия. Водителя госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 4 марта, в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего. Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, посреди ночи в полицию Невского района обратился местный житель.

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