В Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который из пистолета ранил водителя

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который ранил водителя в Петербурге.

Мужчина получил огнестрельное ранение во дворе дома на улице Крыленко. Инцидент произошел вечером 18 марта. Пострадавшим оказался 37-летний мужчина, который приехала на своем автомобиле Volkswagen Polo для осуществление услуги «трезвый водитель». Клиента он нашел через своих знакомых.

В салоне автомобиля между водителем и пассажиром начался конфликт, который перерос в драку и стрельбу.

Пассажир несколько раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия. Водителя госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 4 марта, в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего. Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, посреди ночи в полицию Невского района обратился местный житель.