Глава Союза журналистов Людмила Фомичева покинула Общественную палату Санкт-Петербурга

Данное решение было принято сегодня, 20 марта. Фомичева написала заявление, которое было поддержано голосованием членов палаты. Помимо нее, заявления написали и двое других коллег. Об этом сообщает «Мойка78».

Из-за распространения коронавируса члены палаты приняли решения не собираться вместе. Голосование было проведено в течение дня в очном формате.

Напомним, 3 марта Фомичева также покинула должность директора АНО «Петербургский центр информационной поддержки», написав заявление по собственному желанию. Данное решение было следствием того, что у главы союза журналистов было обнаружено второе гражданство — греческое. Роскомнадзор отреагировал на это и заявил, что лицо, имеющее двойное гражданство, не может заниматься издательской деятельностью.

Позже, 18 марта, Фомичева ушла из общественного совета при комитете по развитию туризма, где не проработала даже года. Причины увольнения озвучены не были.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Людмила Фомичева ушла с поста главы АНО из-за двойного гражданства.