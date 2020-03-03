Председатель Союза журналистов Петербурга ушла с поста из-за двойного гражданства

Председатель Союза журналистов Петербурга ушла с поста из-за двойного гражданства
Людмила Фомичева. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, президент ИА «Интерфакс Северо-Запад» Людмила Фомичева покинула пост директора некоммерческой организации «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки», управляющей Домом журналиста на Невском проспекте.

Временным исполняющим обязанности директора организации станет заместитель ушедшей в отставку Людмилы Фомичевой — Михаил Иванов. Он пробудет на этой должности до конца текущего года.

Согласно данным 78.ru, возможной причиной потери должности стало наличие у Фомичевой двойного гражданства — она является гражданкой России и Греции. Это не стыкуется с указом президента о запрете иностранным гражданам владеть и управлять более, чем 20% СМИ России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Людмилу Фомичеву в третий раз назначили председателем Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

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