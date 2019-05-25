Людмилу Фомичеву в третий раз назначили председателем Союза журналистов Петербурга и Ленобласти

Нынешний председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева пошла уже на третий срок исполнения обязанностей.

В субботу, 25 мая, на IX съезде Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Фомичеву переизбрали в председатели уже в третий раз подряд. О том, что делегаты вновь посадили Людмилу Фомичеву во главу стола, рассказали в «Лениздат.Ру».

В своем выступлении Фомичева много внимания уделила финансовым проблемам конкурса «Золотое перо». Оказалось, что из-за материальных труднойстей он может перестать свое существование.

«Тянуть этот воз – тяжело. И собирать деньги на «Золотое перо» очень тяжело. Я предлагаю правлению быть не только правлением, а подтягивать спонсоров», – сказал в выступлении Фомичева.

Отметим, впервые Людмила Фомичева встала на руководящий пост Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июне 2011 года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня футбольный клуб «Зенит» празднуют 94-й день рождения.