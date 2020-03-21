СМИ назвали город, который стал одним из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из главных очагов нового типа коронавируса Covid-19 стал горнолыжный курорт в Тироле в восточной части Альпийских гор (Австрия).

Как сообщает Der Spiegel, большинство норвежцев и более трети датчан, которые заражены коронавирусом, говорят, что недавно вернулись с отдыха на популярном курорте Пацнаун-Ишгль. В Германии также растет число местных жителей, которые «привезли» коронавирус из этого места.

Журналисты считают, что именно на этом курорте заразился врач из университетской клиники в Зальцбурге, который мог заразить и другой медперсонал. Известно, что на карантин поместили более сотни человек, включая врачей и медсестер.

Кроме того, невеста зараженного анестезиолога также заболела, а она работает в отделении для недоношенных младенцев и уже контактировала с детьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи из Китая объяснили, в чем ошибаются европейские коллеги при лечении коронавируса.