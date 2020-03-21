СМИ назвали город, который стал одним из главных очагов коронавируса в Европе

СМИ назвали город, который стал одним из главных очагов коронавируса в Европе
Горнолыжный курорт. Фото: pixabay

Одним из главных очагов нового типа коронавируса Covid-19 стал горнолыжный курорт в Тироле в восточной части Альпийских гор (Австрия).

Как сообщает Der Spiegel, большинство норвежцев и более трети датчан, которые заражены коронавирусом, говорят, что недавно вернулись с отдыха на популярном курорте Пацнаун-Ишгль. В Германии также растет число местных жителей, которые «привезли» коронавирус из этого места.

Журналисты считают, что именно на этом курорте заразился врач из университетской клиники в Зальцбурге, который мог заразить и другой медперсонал. Известно, что на карантин поместили более сотни человек, включая врачей и медсестер.

Кроме того, невеста зараженного анестезиолога также заболела, а она работает в отделении для недоношенных младенцев и уже контактировала с детьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи из Китая объяснили, в чем ошибаются европейские коллеги при лечении коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
австрия горнолыжный курорт европа коронавирус пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утром на юге Петербурга перевернулись две машины
Журналисты обнаружили аномалию с коронавирусом в Германии
В Петербурге заочно арестовали соучастника хищения 1 млрд рублей у ...
В Гатчинском районе сгорела дача
В Италии за сутки от COVID-19 скончалось рекордное количество людей
СМИ назвали город, который стал одним из главных очагов коронавируса в Европе
Познер предположил, когда закончится пандемия коронавируса
В США угнали грузовик с тоннами туалетной бумаги