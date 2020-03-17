Врачи из Китая объяснили, в чем ошибаются европейские коллеги при лечении коронавируса

Наиболее подвержены риску отоларингологи и окулисты из-за их тесного контакта с пациентами. Фото: pixabay.com

Наиболее подвержены риску отоларингологи и окулисты из-за их тесного контакта с пациентами. Фото: pixabay.com

Медики из Уханя, китайского города, ставшего первым эпицентром коронавируса, объяснили, что европейские коллеги повторяют их ошибки, из-за чего лечение инфекции значительно усложняется.

Китайские врачи считают, что главная проблема — недостаточная защищенность медиков, которые контактируют с зараженными. Из-за этого в зоне риска оказываются сами медработники. Мнение специалистов из Уханя передает издание Bloomberg.

Оказалось, что в первые недели вспышки коронавируса в госпиталях Уханя заразились тысячи врачей, для 46 из них болезнь закончилась летальным исходом. Поэтому, считают медики, надо уделять особое внимание безопасности персонала. В первую очередь, отоларингологов и окулистов из-за их тесного контакта с пациентами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодняшний день в России 114 человек, зараженных коронавирусом COVID-19.