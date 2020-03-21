Депутат сравнила квартиры с советским интерьером с помойкой

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова высказала в соцсети свое мнение о советских квартирах, назвав их помойкой.

Стебенкова прокомментировала опубликованный в Twitter видеоролик, на котором показана советская квартира с соответствующим интерьером. Она написала, что так жили при коммунизме, и задалась вопросом: «Снова хотим в эту помойку?».

Депутат объяснила свое высказывание «Газете.ру». Она считает, что тогда в стране царила нищета. Стебенкова также сказала, что в те времена врач мог позволить купить 50 кг мяса на свою зарплату, а сейчас он может купить в пять раз больше.

Она заявила, что в СССР хорошо жила только политическая элита, а в жизни простых людей все было «очень уныло и страшно».

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