Россиянка спустя 23 года смогла воссоединиться с похищенной дочкой

Малышку она видела в последний раз в двухмесячном возрасте.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Мать и дочь нашлись благодаря передаче «Жди меня». Все случилось 3 октября 1996 года в Тольятти. Бабушка отправилась с двухмесячной девочкой в магазин, оставив коляску на улице. За пять минут, пока пожилая женщина покупала продукты, малышку похитили.

Поиски начались практически сразу – удалось даже найти свидетеля, который составил фоторобот. Листовки распространяли каждый день, но все безуспешно. Врач из села Холстовка Ульяновской области заявила, что к ней приносили маленького ребенка и что он был похож на пропавшую девочку. Но это ни к чему не привело.

Спустя 23 года похитительница призналась в содеянном. Взрослая девушка, которая всю жизнь воспитывалась чужими людьми, обратилась в программу. ДНК-тест подтвердил, что она является той самой украденной малышкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что педофил украл ребенка и насиловал его десять лет.